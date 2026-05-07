Pronostico Reggiana-Sampdoria | una vittoria per salutare

La partita tra Reggiana e Sampdoria si gioca nell’ultima giornata del campionato di Serie B, la trentottesima. La Reggiana ha concluso la stagione con la retrocessione. La partita sarà trasmessa in televisione e in streaming, con dettagli su formazioni e pronostici disponibili. Nessuna delle due squadre ha più obiettivi di classifica, ma la squadra di casa potrebbe voler salutare i tifosi con una vittoria.

Reggiana-Sampdoria è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Per la Reggiana è finita nei peggiore dei modi, con la retrocessione. Ora, aritmeticamente non è ancora detto nulla, ma ci pare impossibile che questa squadra possa riuscire a prendersi i playout. Certo, sarebbe importante almeno provarci, vincendo contro una Samp che ormai ha raggiunto il proprio obiettivo e pensa solo alla prossima stagione. E questo fatto crediamo succederà. (Profilo Instagram Reggiana) – Ilveggente.it A tre punti dai playout ma con il Bari al quale basta un punto per esserne certo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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SAMPDORIA - Reggiana 2-1 | POST-PARTITA | Una chiusura che da SPERANZA

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