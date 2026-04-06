Nella trentatreesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Sampdoria ed Empoli. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con formazioni già annunciate. La Sampdoria ha perso Brunori, che si è fermato a causa di un infortunio. Entrambe le squadre cercano punti importanti in un momento decisivo della stagione.

Sampdoria-Empoli è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Si è fermato Brunori in casa Sampdoria. Una perdita importante per Lombardo che non potrà contare su quell’attaccante preso dal Palermo. Pronto Soleri, in attacco. Una perdita che però non può far pensare alla Sampdoria di avere alibi contro un Empoli in crisi e che durante la sosta ha cambiato pure allenatore affidandosi a Caserta. Sì, Dionisi non ha convinto e la classifica premeva per uno scossone. Non sappiamo, e non crediamo, che il nuovo tecnico sia riuscito a dare subito la sua impronta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sampdoria-Empoli: vittoria con sorpasso oltre l’emergenza

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Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e CasertaMatch salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15.

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