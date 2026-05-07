Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Pescara e Spezia. La squadra di casa ha perso l’ultima partita dopo aver sbagliato un rigore importante, situazione che ha compromesso le speranze di salvezza. La partita sarà visibile in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate prima del calcio d'inizio.

Pescara-Spezia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il rigore sbagliato la scorsa settimana, quando si era ancora sullo zero a zero, ha di fatto chiuso ogni possibilità salvezza per il Pescara. Che sì, contro lo Spezia dovrebbe comunque riuscire a prendersi la vittoria, ma il fatto che al Bari basterebbe un pareggio per i playout ha fatto finire tutto. (Profilo Instagram Pescara) – Ilveggente.it Le polemiche che hanno accompagnato il post partita sono la fotografia di una stagione che si sarebbe anche potuta concludere in maniera bellissima e invece, alla penultima curva, ha fatto scoppiare tutto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Pescara-Spezia: la vittoria è amara

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