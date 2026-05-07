Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest | marcatore e tiri in porta

Allo stadio locale si sfidano Aston Villa e Nottingham Forest, con i Reds che hanno vinto l'incontro di andata. Durante la partita, sono stati registrati vari tiri in porta da entrambe le squadre, e si sono fatti alcuni pronostici su chi potrebbe segnare e quante conclusioni saranno indirizzate nello specchio della porta. La sfida si presenta aperta e ricca di spunti per analizzare le possibili strategie di gioco.

Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest, all’andata a sorpresa i Garibaldi Reds si sono aggiudicati il primo round. Emery ora è chiamato a una non semplice rimonta. L’ Aston Villa di Unai Emery è chiamato alla grande rimonta dopo il passaggio a vuoto del City Ground, dove un rigore di Chris Wood ha regalato il primo round al Nottingham Forest. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per lo specialista basco, capace di sollevare l’Europa League per ben quattro volte in carriera, il fattore campo rappresenta l’ancora di salvezza. In questa edizione della competizione, infatti, i Villans hanno trasformato il proprio stadio in un fortino inespugnabile, vincendo ogni singola partita disputata tra le mura amiche.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa: marcatore e tiri in portaPronostici Nottingham Forest-Aston Villa, dall’Euroderby inglese uscirà una delle due finaliste di questa edizione dell’Europa League. Leggi anche: Pronostici Nottingham Forest-Porto: marcatore e tiri in porta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-Nottingham quote semifinale Europa League; Nottingham-Aston Villa pronostico e quote, il parere dell'esperto; Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: analisi e probabili formazioni 07/05/2026 Europa League; Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa: Statistiche, Dove in TV 30.04.2026 Europa League. Aston Villa-Nottingham, nel derby inglese c'è in palio la finalissima: il pronosticoPronostico Aston Villa-Nottingham quote analisi statistiche precedenti semifinale Europa League in programma giovedì 7 maggio alle 21 ... gazzetta.it Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la cabala spinge Emery in finaleAston Villa-Nottingham Forest è una semifinale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Aston Villa-Nottingham Forest, chi vola in finale Il pronostico https://www.calciomagazine.net/aston-villa-nottingham-forest-pronostico-7-maggio-2026-245324.html - facebook.com facebook