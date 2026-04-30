Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa | marcatore e tiri in porta

Domenica si gioca l’incontro tra Nottingham Forest e Aston Villa, due squadre che si sfidano in un match valido per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League. La partita determina quale delle due raggiungerà la finale della competizione. Entrambe le formazioni hanno disputato le ultime gare con attenzione alle occasioni da gol e ai tiri in porta, aspetti che saranno determinanti anche in questa sfida cruciale.

Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa, dall’Euroderby inglese uscirà una delle due finaliste di questa edizione dell’Europa League. Occhio agli ultimi precedenti in Premier per quanto riguarda i possibili protagonisti. Il palcoscenico del City Ground si tinge d’Europa per un Euroderby che profuma di storia e nobiltà d’oltremanica. La certezza è una: a Istanbul, nello stadio del Besiktas, ci sarà sicuramente una rappresentante della Premier League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con le non irresistibili Friburgo e Braga situate dall’altro lato del tabellone, chi uscirà indenne da questa battaglia delle Midlands tra Nottingham Forest e Aston Villa sarà il favorito d’obbligo per alzare il secondo trofeo continentale per ordine di importanza, succedendo al Tottenham.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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