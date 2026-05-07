Promette a due giovani il successo nel mondo della musica | condannato per truffa

Un uomo di 33 anni di Civitavecchia è stato condannato per truffa dopo aver promesso a due giovani di aiutarli a diventare artisti di successo nel mondo della musica. Le vittime, entrate in contatto con lui con la speranza di raggiungere la celebrità, hanno versato ingenti somme di denaro sulla promessa di realizzare il loro sogno. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento legale in cui sono state dimostrate le false promesse dell'imputato.