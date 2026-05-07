Professione | trafficante di pangolini Arrestato dopo cinque anni il più ricercato del mondo in Nigeria

Dopo cinque anni di indagini, le autorità nigeriane hanno arrestato un trafficante considerato il più ricercato al mondo nel settore dei pangolini. L'uomo, noto per aver ucciso più di cinquemila esemplari, era tra i principali coinvolti nel traffico di scaglie e carne di questi animali. La sua cattura segna la fine di un lungo periodo di ricerche, durante il quale si sono concentrati sulle attività illegali legate a questa specie protetta.

Shamsideen Abubakar era tra i trafficanti di scaglie e carne di pangolini tra i più ricercati al mondo: la sua latitanza si è conclusa con l'arresto dopo 5 anni di ricerche da parte delle autorità nigeriane con l'accusa di aver ucciso oltre 5 mila animali. I pangolini sono richiesti soprattutto in Asia orientale e in alcune parti dell'Africa per uso medicinale e alimentare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arrestato a Caltanissetta presunto trafficante di esseri umani ricercato dal PakistanABBONATI A DAYITALIANEWS Arresto su richiesta delle autorità pakistane I Carabinieri di Caltanissetta, in collaborazione con il Servizio per la... Cividate al Piano, arrestato un 29enne ricercato dal 2024: dovrà scontare altri cinque anni per spaccioCividate al Piano (Bergamo), 5 maggio 2026 – Era ricercato dal 2024 e deve scontare altri cinque anni per spaccio.