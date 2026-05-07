Le indagini condotte dalla procura di Bari hanno rivelato che alcuni capi criminali continuano a controllare le attività illecite anche mentre si trovano in carcere, utilizzando smartphone artigianali nascosti nelle celle. Sono state individuate diverse tecniche per eludere i controlli, tra cui dispositivi costruiti con materiali di fortuna e collegamenti a reti esterne. Inoltre, i boss gestiscono i social media attraverso account falsi o dispositivi esterni, mantenendo il contatto con le reti criminali.

? Cosa scoprirai Come fanno i dispositivi artigianali a superare i controlli nelle celle?. Quali strategie usano i boss per gestire i social dai carcere?. Perché la detenzione non riesce più a isolare i vertici criminali?. Come cambieranno i controlli penitenziari dopo le denunce del procuratore?.? In Breve Uso di smartphone e dispositivi artigianali per gestire social media e ordini criminali.. Paradosso investigativo: detenuti risultano più difficili da monitorare rispetto agli arrestati domiciliari.. Rischio trasformazione celle in centri di comando per la criminalità organizzata.. Necessità di nuovi controlli istituzionali per garantire l'efficacia della separazione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Procura di Bari: i boss comandano dai carcere via smartphone

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