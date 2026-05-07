All'ospedale di Empoli è stato installato il primo pacemaker senza fili. Si tratta di una procedura che permette di intervenire sul cuore senza dover utilizzare i tradizionali cavi. La novità rappresenta un passo avanti nella tecnologia medica, offrendo un metodo meno invasivo per i pazienti con problemi di ritmo cardiaco. L’intervento è stato eseguito con successo e rappresenta una prima a livello regionale.

Empoli (Firenze), 7 maggio 2026 – Un cuore che ritrova il suo ritmo grazie a una tecnologia innovativa e meno invasiva. All’ospedale San Giuseppe di Empoli è stato eseguito per la prima volta un impianto di pacemaker senza fili, un intervento mai realizzato prima nel presidio empolese e che apre nuove prospettive nella cura delle bradiaritmie, soprattutto nei pazienti più fragili. L’intervento su una donna di 80 anni. La procedura, effettuata nelle scorse settimane dall’équipe di Elettrofisiologia della Cardiologia, ha riguardato una donna di circa 80 anni affetta da blocco atrioventricolare. Nel suo caso, l’impianto di un pacemaker tradizionale avrebbe comportato maggiori criticità per il rischio infettivo, motivo per cui i cardiologi hanno optato per una soluzione più adatta alle condizioni cliniche della paziente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo impianto di pacemaker senza fili all’ospedale di Empoli

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