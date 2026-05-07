A palazzo Chigi si riconosce che l’esito degli incontri di domani tra il segretario di Stato americano e i rappresentanti del governo italiano dipenderà in larga misura da un eventuale passo indietro degli Stati Uniti. Il governo italiano nutre speranze per una possibile retromarcia, mentre si aspettano sviluppi che potrebbero influire sulle relazioni bilaterali e sugli impegni futuri tra i due paesi.

Santa Pazienza Oggi il segretario di Stato Rubio in Vaticano. Parolin: «Attacchi strani, ma restano interlocutori». La premier torna equilibrista Santa Pazienza Oggi il segretario di Stato Rubio in Vaticano. Parolin: «Attacchi strani, ma restano interlocutori». La premier torna equilibrista A palazzo Chigi lo ammettono senza perifrasi: l’esito degli incontri di domani tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e i vertici del governo italiano dipende in buona parte da come andranno i colloqui di oggi col papa, alle 12 per mezz’ora, e con l’omologo vaticano, il cardinale Parolin. La missione principale di Rubio è quella: arrivare a una mediazione con la Santa Sede.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Prevost aspetta la retromarcia Usa, Meloni ci spera

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