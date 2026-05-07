Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026

Il 8 maggio 2026 ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto. Durante tutto il giorno sono previste deboli piogge che interesseranno diverse ore, rendendo il clima generalmente umido e grigio. La temperatura rimarrà stabile, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Il cielo grigio e le piogge leggere saranno i tratti principali di questa giornata.

Ad Avellino, l'8 maggio 2026, il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge che interesseranno la giornata. In serata è atteso un graduale miglioramento, con l’arrivo di alcune schiarite. Le precipitazioni saranno limitate, con accumuli intorno a 1 mm.La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledi 6 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026. Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenzaOggi, mercoledì 6 maggio, un'intensa perturbazione (la n.2 del mese) porta una fase di maltempo diffuso al Centro-Nord con numerosi temporali. meteo.it Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabileOggi previsto cielo in gran parte nuvoloso, allarme uv, con temperature tra 15° e 24°. Oggi previsto cielo in gran parte nuvoloso, mare mosso, allarme uv, con temperature tra 15° e 24°. Oggi previsto ... meteo.it Campi Flegrei. . PREVISIONI METEO DEL 7 MAGGIO 2026 - facebook.com facebook