Prevedere il futuro | quanto è davvero possibile?

Nel progetto “Rigenerazione Urbana”, l’associazione XlinX collabora con il Comune di Cascina e le associazioni del territorio per promuovere iniziative volte alla rinascita del Centro Storico. Sono previste varie attività che coinvolgono diverse realtà locali, con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione dell’area e coinvolgere la comunità. La collaborazione tra enti e associazioni si inserisce in un percorso di interventi destinati a favorire la riqualificazione urbana.

Nell’ambito del progetto “Rigenerazione Urbana“, l’associazione XlinX con il Comune di Cascina e le Associazioni del territorio, insieme per la rinascita del Centro Storico, organizzano diversi tipi di attività. Venerdì 8 maggio 2026, alle 18:30, presso i locali del Fondo Bassoni (ex. profumeria).🔗 Leggi su Pisatoday.it Forecasting a future Notizie correlate Guardiola e l’Italia, la suggestione e gli ostacoli: quanto è possibile davvero?Milano, 24 aprile 2026 - L’idea affascina e, ovviamente, accende il dibattito: vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana è oggi... Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpoCalciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla fine del campionato e all'inizio della sessione estiva di mercato. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I ricercatori disegnano 5 scenari radicali per la Svizzera del futuro. Ecco quali; Previsione del prezzo di Binance Coin 2026, 2027, 2028-2032; La storia dell'indovina giapponese che inventò l'astrologia delle Sei Stelle. Previsioni funeste, amuleti magici e minacce in tv: Stupida, un giorno andrai all'inferno; Bce: lascia costo denaro invariato, non esclusi rialzi in futuro. Prevedere il futuro non fa per noiAbbiamo chiesto allo scrittore di fantascienza Ted Chiang di condividere le sue riflessioni sulla possibilità di predire il futuro, sul libero arbitrio e su possibilità e rischi legati ... media.inaf.it Primo piano | La benzina sfiora i 2 euro: “Difficile prevedere l’andamento dei prezzi” - facebook.com facebook #Depressione nei #pazientioncologici Si può #prevedere con un modello che utilizza la riabilitazione cognitiva in #realtàvirtuale immersiva Lo spiega Federica Sancassiani, psicologa e psicoterapeuta di Riabilitazione psicosomatica dell' #AouCagliari e prof.s x.com