Prende fuoco auto parcheggiata in centro a Montefiascone

Da viterbotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di ieri, un'auto parcheggiata in via Nazionale a Montefiascone è andata in fiamme. L'incendio ha causato un'aria irrespirabile che ha spinto alcuni residenti ad aprire le finestre per verificare cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono segnalati danni a persone.

Incendio a Montefiascone: nella notte in fiamme un'auto in via Nazionale. Ieri, 6 maggio, tutto è cominciato con un'aria irrespirabile che ha spinto i cittadini ad affacciarsi alle finestre. Prima che la situazione degenerasse, diverse persone hanno provato a intervenire per domare il principio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Incendio in via Simone Furfari, auto parcheggiata prende fuoco: pompieri al lavoroSul posto anche i poliziotti delle Volanti della questura e gli agenti della polizia locale.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Prende fuoco auto parcheggiata in centro a Montefiascone; Paura a Olbia, parcheggia a bordo strada e l’auto prende fuoco: mistero sulle cause del rogo; Auto parcheggiata in fiamme a Villasor; Zumpano, auto prende fuoco nel parcheggio tra Coop e Unieuro. Intervento dei vigili del fuoco.

prende fuoco auto parcheggiataTremosine, un’automobile prende fuoco nel centro di PieveTremosine. Incendio nella notte tra sabato e domenica nella frazione Pieve, dove un’automobile parcheggiata in centro ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. E’ successo intorno alle 3 e al ... quibrescia.it

prende fuoco auto parcheggiataI vigili del fuoco hanno evitato che il rogo si propagasse alla vegetazioneOlbia Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, la squadra operativa dei vigili del fuoco di Olbia é intervenuta per un incendio che ha coinvolto un’auto. Il veicolo, appena parcheggiato, si trovava ... lanuovasardegna.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.