Prende fuoco auto parcheggiata in centro a Montefiascone

Nella notte di ieri, un'auto parcheggiata in via Nazionale a Montefiascone è andata in fiamme. L'incendio ha causato un'aria irrespirabile che ha spinto alcuni residenti ad aprire le finestre per verificare cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono segnalati danni a persone.

Incendio a Montefiascone: nella notte in fiamme un'auto in via Nazionale. Ieri, 6 maggio, tutto è cominciato con un'aria irrespirabile che ha spinto i cittadini ad affacciarsi alle finestre. Prima che la situazione degenerasse, diverse persone hanno provato a intervenire per domare il principio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Incendio in via Simone Furfari, auto parcheggiata prende fuoco: pompieri al lavoroSul posto anche i poliziotti delle Volanti della questura e gli agenti della polizia locale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prende fuoco auto parcheggiata in centro a Montefiascone; Paura a Olbia, parcheggia a bordo strada e l’auto prende fuoco: mistero sulle cause del rogo; Auto parcheggiata in fiamme a Villasor; Zumpano, auto prende fuoco nel parcheggio tra Coop e Unieuro. Intervento dei vigili del fuoco. Tremosine, un’automobile prende fuoco nel centro di PieveTremosine. Incendio nella notte tra sabato e domenica nella frazione Pieve, dove un’automobile parcheggiata in centro ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. E’ successo intorno alle 3 e al ... quibrescia.it I vigili del fuoco hanno evitato che il rogo si propagasse alla vegetazioneOlbia Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, la squadra operativa dei vigili del fuoco di Olbia é intervenuta per un incendio che ha coinvolto un’auto. Il veicolo, appena parcheggiato, si trovava ... lanuovasardegna.it 06/05/1937 - Nel New Jersey prende fuoco lo Zeppelin-Hindenburg la più grande aeronave mai costruita - #accaddeoggi - facebook.com facebook 06/05/1937 - Nel New Jersey prende fuoco lo Zeppelin-Hindenburg la più grande aeronave mai costruita - #accaddeoggi x.com