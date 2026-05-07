Con l’arrivo dell’estate, si apre ufficialmente la stagione delle crociere nel porto locale. Nei prossimi giorni, è previsto l’attracco di uno dei più grandi velieri del mondo, un imponente maxi veliero che arriva dopo le navi di dimensioni più contenute. La presenza di turisti americani a bordo di queste imbarcazioni segnala un incremento del movimento di passeggeri nel porto. L’evento è atteso con interesse dalla comunità locale.

Come avevamo anticipato, con l’arrivo della stagione estiva inizia il movimento delle piccole navi da crociera con a bordo turisti americani, e dal prossimo mese, il 28 giugno, getterà l’ancora davanti allo scalo cittadino anche uno dei più grandi velieri del mondo. il ‘Royal Clipper’: 134 metri, 5 alberi, con 230 turisti a bordo. Questo grande vascello farà in totale nove ‘fermate’ in città nell’arco di due mesi. Non solo questo, perché dal 27 giugno riparte anche il traghetto veloce che collega Pesaro con il porto di Lussinpiccolo in Croazia. Ora tutto questo movimento, che da oltre 10 anni organizza la "Gomo Viaggi" di Paolo Gorini, che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, sta partendo l’estate. Una grande festa per l’arrivo del maxi veliero Royal Clipper

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