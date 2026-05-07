polizia due nuovi commissari virginia de nanni e nicola santoro

Due nuovi commissari sono stati assegnati alla questura di Siena. Si tratta di Virginia De Nanni e Nicola Santoro, entrambi nominati ufficialmente dal dipartimento di polizia. La loro presenza si aggiunge al personale già in servizio presso la sede, senza ulteriori dettagli sui loro incarichi specifici o precedenti professionali. La nomina dei due ufficiali è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del dipartimento.

Due nuovi commissari della Polizia assegnati alla questura di Siena. Si tratta di Virginia De Nanni e Nicola Santoro che per un anno svolgeranno un apposito tirocinio, come previsto dalla normativa, e si occuperanno rispettivamente delle attività della Digos e dell’ Ufficio immigrazione, prima di esserne destinati alla dirigenza. La dottoressa De Nanni, 49 anni, nata in provincia di Grosseto ma da sempre senese, è figlia d’arte perché il padre Claudio, andato in pensione nel 2008, era vice comandante della Stradale. Conosciutissimo. Laureata in economia ambientale, è entrata in polizia nel giugno 1999, come agente, assegnata alla questura di Prato dove ha lavorato fino al 2023, prima all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico come operatore delle Squadre Volanti e, successivamente, al coordinamento volanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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