Polizia due nuovi bandi | commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti

Da webmagazine24.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha pubblicato due nuovi bandi di concorso, disponibili sul proprio sito e sui canali social. I bandi prevedono l’assunzione di 220 commissari e di 4.400 allievi agenti. Le procedure di selezione sono aperte da poco e riguardano candidati interessati a entrare nel corpo di polizia. Le pubblicazioni sono state rese note attraverso i principali canali online della Polizia.

(Adnkronos) – Sul sito e sui canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato la notizia della pubblicazione di due nuovi bandi per il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato e per l’assunzione di 4400 allievi agenti. Per partecipare al concorso di Commissario i termini di presentazione delle domande scadono il 20. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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