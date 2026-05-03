Polizia due nuovi bandi | commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti

La Polizia di Stato ha pubblicato due nuovi bandi di concorso, disponibili sul proprio sito e sui canali social. I bandi prevedono l’assunzione di 220 commissari e di 4.400 allievi agenti. Le procedure di selezione sono aperte da poco e riguardano candidati interessati a entrare nel corpo di polizia. Le pubblicazioni sono state rese note attraverso i principali canali online della Polizia.

(Adnkronos) – Sul sito e sui canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato la notizia della pubblicazione di due nuovi bandi per il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato e per l’assunzione di 4400 allievi agenti. Per partecipare al concorso di Commissario i termini di presentazione delle domande scadono il 20. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Nuovi commissari in arrivo: il bando per 220 posti in Polizia? Cosa sapere Il Ministero dell'Interno apre bando per 220 commissari di Polizia con inserimenti nel 2026. Leggi anche: Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026: 3350 posti (aperti anche ai civili non laureati) Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Polizia, due nuovi bandi: commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti; Cortona e Castiglion Fiorentino collaborano per l’assunzione di…; Cortona, bando per assunzione di nuovi agenti di Polizia locale; Concorsi di Maggio 2026: Bandi Aperti in Sanità, PA e Difesa per quasi 10mila posti. Polizia di Stato, concorsi per l’assunzione di 4400 allievi agentiSul sito e sui canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato la notizia della pubblicazione di due nuovi bandi per il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato e per l’assunzione d ... corrieredellacalabria.it Nuovi civich in arrivo: lunedì il bando per entrare nella Polizia Locale. E gli ispettori quadruplicanoDopo tre anni la Città stilerà una nuova graduatoria per assumere nuovi vigili, l'annuncio durante il passaggio di grado di 130 ispettori ... torinoggi.it Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest – Auto in fiamme sull’A4, arrivano Vigili del Fuoco e Polizia Stradale - facebook.com facebook Senza tetto aggredisce turista a Napoli, fermato dalla Polizia. Il fatto in piazza Municipio, agenti richiamati dalle urla della moglie #ANSA x.com