Durante un’intervista, Paul Pogba ha parlato apertamente dei difficili ultimi anni, condividendo le sue esperienze personali e i momenti complicati affrontati recentemente. La conversazione è stata condotta dall’ex calciatore e attuale commentatore, che ha posto alcune domande sul percorso professionale e sui problemi di salute dell’atleta. Pogba ha descritto dettagliatamente le sfide legate agli infortuni e alle operazioni subite, senza lasciare spazio a interpretazioni o supposizioni.

Paul Pogba torna a parlare e lo fa senza filtri. Intervistato da Adil Rami, ex difensore del Milan nella stagione 20142015, il centrocampista francese si è lasciato andare a una lunga confessione ai canali di 'Ligue1+', raccontando le difficoltà personali e professionali vissute negli ultimi anni. Un racconto intenso, segnato dalla sofferenza mentale, dagli infortuni e dal senso di smarrimento che lo ha accompagnato lontano dal campo. Nel corso dell’intervista, Pogba ha spiegato quanto sia stato complicato convivere con il peso delle aspettative e con la sensazione di non riuscire più a ritrovare sé stesso. “Mi chiedevo cosa avrei potuto fare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pogba intervistato dall’ex Milan Rami: la lunga confessione del “Polpo”

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