Pistoletto al Camec dopo 20 anni Percorso tra i quadri specchianti

Dopo vent’anni, l’artista torna a esporre al Camec con una serie di quadri specchianti. Le sue opere utilizzano superfici riflettenti che creano un collegamento tra l’ambiente espositivo e chi le osserva, eliminando la distinzione tra opera d’arte e realtà. La mostra presenta una riflessione sulla percezione e sull’interazione tra spazio e spettatore. La rassegna si articola attraverso diverse opere che esplorano il rapporto tra superficie e profondità.

La superficie riflettente come un varco che accoglie l’ambiente e chi lo osserva, annullando la tradizionale distanza tra l’opera e la vita vera. Parte da questa premessa il nuovo omaggio che il Camec dedica a Michelangelo Pistoletto, figura centrale del panorama internazionale e protagonista del rinnovamento dei linguaggi contemporanei. Da oggi fino al 5 luglio, la nuova Project Room del museo ospiterà un percorso che mette al centro i celebri ’Quadri specchianti’, nucleo fondativo della ricerca dell’artista biellese. L’inaugurazione di ’Memoria di un istante’ è fissata per le 17 con ingresso libero. Il progetto riveste un significato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoletto al Camec dopo 20 anni. Percorso tra i quadri specchianti Notizie correlate Anticipazioni Un Posto al Sole 20-24 aprile: Maurizio rompe il silenzio dopo anni, tensione tra Ferri e Mori. Serena si sveglia terrorizzataNella settimana dal 20 al 24 aprile 2026, “Un posto al Sole“ propone episodi ad alta intensità emotiva, con sviluppi significativi su più fronti... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pistoletto al Camec dopo 20 anni. Percorso tra i quadri specchianti; Memoria di un istante. Quattro quadri specchianti, Pistoletto in mostra nella project room del Camec.