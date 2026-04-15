Anticipazioni Un Posto al Sole 20-24 aprile | Maurizio rompe il silenzio dopo anni tensione tra Ferri e Mori Serena si sveglia terrorizzata
Nella settimana dal 20 al 24 aprile 2026, “Un posto al Sole“ propone episodi ad alta intensità emotiva, con sviluppi significativi su più fronti narrativi. Al centro della scena si colloca la vicenda familiare delle gemelle: Micaela reagisce in modo netto e difensivo al ritorno del padre, mentre Manuela, ancora segnata da una ferita mai rimarginata,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 7 all’11 febbraio: brutta notizia per Franco.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Un Posto al Sole, anticipazioni 20?24 aprile 2026: Serena sconvolta, nuovi guai per EduardoLe puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 aprile 2026 si preannunciano tra le più intense della stagione.