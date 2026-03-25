Pesca in crisi delegazione istituzionale alla Regione | Servono interventi concreti e immediati

Una delegazione istituzionale si è recata alla Regione per discutere della crisi del settore della pesca, evidenziando la necessità di interventi concreti e immediati. La questione riguarda le difficoltà che attraversa il comparto ittico, che ha portato a una richiesta di risposte rapide da parte delle autorità regionali. La discussione si concentra sulla situazione attuale e sulle azioni da intraprendere.

Delegazione in missione a Palermo per sostenere imprese e marinerie alle prese con carenza di prodotto e difficoltà economiche La crisi del comparto ittico approda sui tavoli della Regione, con una richiesta chiara: servono risposte rapide. Una delegazione istituzionale del Comune di Sciacca ha incontrato a Palermo i rappresentanti del Governo regionale per portare all’attenzione le difficoltà sempre più gravi che stanno investendo la pesca e tutte le attività collegate. A rappresentare il territorio sono stati il sindaco Fabio Termine, l’assessore alla pesca e alle attività produttive Francesco Dimino, il presidente della commissione consiliare attività produttive Giuseppe Catanzaro e il consigliere provinciale con delega alla pesca Alessandro Grassadonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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