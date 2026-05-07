Pescara-Spezia è l' ultima spiaggia | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Stasera si gioca Pescara-Spezia, un match decisivo per entrambe le squadre. La partita rappresenta l’ultima possibilità di evitare la retrocessione, ma né i padroni di casa né gli ospiti sono responsabili delle proprie posizioni in classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate e si potrà seguire l’incontro sia in diretta tv che in streaming. La sfida si disputa presso lo stadio della città ospitante.

Dentro o fuori, non ci sarà appello. ma tanto il Pescara quanto lo spezia non sono artefici del proprio destino. Non basterà loro vincere la partita per agganciare il treno playout, dovranno esserci anche altri incastri propizi su altri campi per raggiungere gli spareggi. Vediamo quali. Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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