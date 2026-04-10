Pescara-Sampdoria gara da non fallire | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sabato 11 aprile alle 15 si gioca la partita tra Pescara e Sampdoria allo stadio Adriatico, con circa 18 mila spettatori presenti. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre e si svolge in un contesto di grande attesa. Le probabili formazioni sono state annunciate, e l'incontro sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming.

La carica dei 18 mila all'Adriatico per uno scontro diretto che vale tantissimo. Pescara-Sampdoria di sabato 11 aprile alle ore 15 è una partita da non fallire, per entrambe le compagini. I biancazzurri di Insigne e i blucerchiati di Lombardo daranno vita a una gara che, a 5 turni da fine regular. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Pasquetta con Reggiana-Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingLo scontro salvezza tra Reggiana (30 punti) e Pescara (29), con i biancazzurri che sognano il sorpasso per abbandonare finalmente il gradino più... Leggi anche: Pescara-Modena, Valzania out contro l'ex Sottil: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming Temi più discussi: Pescara-Sampdoria, la vera finale salvezza per Lombardo; Arbitri: Pescara-Sampdoria affidata a Piccinini di Forlì; Pescara-Sampdoria, via ai biglietti: disponibile anche la Sud; Sampdoria da brividi: dentro o fuori a Pescara. Lombardo: La gara più importante dell’anno. Pescara-Sampdoria, gara da non fallire: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingLa carica dei 18 mila all'Adriatico per uno scontro diretto che vale tantissimo. Pescara-Sampdoria di sabato 11 aprile alle ore 15 è una partita da non fallire, per entrambe le compagini. I biancazzur ... ilpescara.it Pescara-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e GorgoneLa doppia vittoria contro Avellino ed Empoli ha risollevato la Sampdoria, scappata dalla zona rossa e ora attesa da un match spartiacque quando mancano solo cinque giornate. Contro un Pescara rinato ( ... genovatoday.it Pescara-Sampdoria, attesi oltre 18mila spettatori all’Adriatico Saranno oltre 18mila gli spettatori attesi sabato alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia per la sfida tra Pescara e Sampdoria. In due giorni esauriti i biglietti delle curve, dei distinti e della tribuna - facebook.com facebook Pescara Sampdoria, arriva la decisione del GOS: in vendita i biglietti per il settore ospiti x.com