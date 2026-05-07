A Perugia, Antonio Donato ha condiviso su social network un messaggio dedicato al suo compleanno, mescolando ironia e riflessione. Nel post, ha scritto di aver raggiunto il momento in cui si rende conto di non avere più 44 anni. La comunicazione è avvenuta attraverso un tono diretto e spontaneo, tipico delle pubblicazioni sui social. La celebrazione ha suscitato commenti e reazioni tra amici e follower.

Un compleanno raccontato con l’ironia di chi ha scelto da tempo il linguaggio diretto dei social network. Così Antonio Donato, delegato alla sicurezza del Comune di Perugia e volto molto seguito online, ha celebrato il suo nuovo traguardo anagrafico con una frase semplice ma capace di attirare immediatamente l’attenzione dei suoi follower. “Il momento esatto in cui realizzi di non avere più 44 anni”, ha scritto Donato pubblicando una fotografia dal tono riflessivo, accompagnata da uno sguardo pensieroso che ha subito generato commenti, auguri e reazioni da parte di amici, cittadini e sostenitori. Un post che, pur nella leggerezza apparente, racconta bene il rapporto ormai sempre più stretto tra politica locale e comunicazione digitale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Antonio Donato, compleanno social tra ironia e riflessione: “Il momento esatto in cui realizzi di non avere più 44 anni”

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