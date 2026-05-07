Un incidente si è verificato ieri poco prima di mezzogiorno all’incrocio tra via Rubicone Destra e la vecchia statale Adriatica, chiamata via Romea, a Savignano Mare nei pressi del confine con Gatteo Mare. Un uomo di 65 anni ha perso il controllo del motorino e è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

Brutto incidente, ieri poco prima di mezzogiorno, all’incrocio tra via Rubicone Destra e la vecchia statale Adriatica, denominata via Romea, a Savignano Mare al confine con Gatteo Mare. Un 65enne, in sella al suo motorino Scarabeo era ormai arrivato a casa per il pranzo, quando a 100 metri ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra battendo la testa. Sembra che abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri mezzi, anche se saranno i rilievi delle forze dell’ordine a stabilire esattamente la dinamica. Subito è scattata la richiesta di aiuto e l’uomo, che è rimasto vigile, è stato soccorso dal personale medico e paramedico...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo del motorino, finisce a terra: 65enne in ospedale

Notizie correlate

Leggi anche: Perde il controllo del motorino e finisce a terra, 16enne in codice rosso

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Incidente stradale, perde il controllo del veicolo e si ribalta; Perde il controllo del pick-up e si schianta in un minimarket; Perde il controllo della moto: ferito un 50enne; Incidenti stradali: motociclista perde il controllo della moto e resta ferito.

Diciannovenne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un barNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... firenzetoday.it

Giovane perde il controllo e l’auto si ribalta sulla Nepesina, soccorso con l’eliambulanzaGiovane perde il controllo dell'auto e si ribalta sulla Nepesina, trasportato in elisoccorso. Cronaca - Al km 26 in direzione di Civita Castellana - Distrutta la vettura su cui viaggiava - Sul posto p ... tusciaweb.eu

#Apertura #Cronaca Aggredita dal suo Pit bull, perde una gara. “Ho chiesto aiuto prima che fosse troppo tardi”: il dramma del pit bull a Barano, parla il compagno della donna ferita - facebook.com facebook

Il cattolicesimo perde fedeli in molti Paesi: in Italia il 22% lo abbandona e pochi entrano. Il calo è diffuso, specie in Europa e America Latina, dove cresce la disaffiliazione o il passaggio ad altre fedi. Segnale di secolarizzazione crescente #SkyInsider x.com