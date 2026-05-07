Il prossimo 15 maggio alle 12, i detenuti parteciperanno a un evento che li vede portare il teatro fuori dalle mura del carcere dopo diversi anni. Si tratta di un’occasione in cui le esperienze teatrali nate all’interno delle strutture penitenziarie vengono presentate pubblicamente, consentendo a un pubblico esterno di assistere a performance che spesso rimangono riservate agli ambienti di detenzione. Questa iniziativa rappresenta una prima in tempi recenti di tale portata.

QUANDO IL CARCERE DIVENTA MISE EN SCÈNE PER LA PRIMA VOLTA DOPO ANNI, IL 15 MAGGIO ALLE 12 I DETENUTI PORTANO IL TEATRO FUORI DAL CARCERE Ci sono esperienze che prendono forma all’interno del carcere e che raramente riescono a uscire all’esterno. Venerdì 15 maggio 2026 alle 12 al Teatro della LUMSA una di queste esperienze incontra il pubblico. È “Il Tunnel dei Sogni”, la mise-en-scène firmata dal gruppo Libere Bolle, frutto di un percorso etico sviluppato all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia NC – Roma e che verrà presentato al di fuori delle mura penitenziarie. Non è soltanto uno spettacolo. È il segno concreto di un passaggio dal dentro al fuori, dall’invisibilità all’ascolto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Per la prima volta dopo anni, il 15 maggio i detenuti portano il Teatro fuori dal carcere

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