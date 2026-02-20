Che cosa succederà una volta usciti dal carcere? Il futuro dei detenuti di Monza
Dopo aver trascorso il loro periodo in carcere, i detenuti di Monza si preparano a uscire. Sono più di 700 le persone che attendono di affrontare il mondo esterno, molte di loro con un passato difficile e poche opportunità di reinserimento. Quando lasceranno la casa circondariale di Sanquirico, dovranno affrontare nuove sfide, come trovare un lavoro o un alloggio. La domanda è: come cambierà la loro vita una volta liberi?
Che cosa succederà quando si apriranno le porte del carcere e si ritornerà in libertà? Quale sarà il destino degli oltre 700 detenuti che adesso si trovano nella casa circondariale di Sanquirico, una volta che avranno finito di pagare il loro debito con la giustizia? Un cammino di recupero, formazione, ma ancor prima anche di attenzione a quegli aspetti burocratici che rendono più complicato il ritorno a una vita sociale e lavorativa onesta. Un cammino che inizia già all'interno del carcere con un ulteriore approfondimento dell'accordo "Inps in rete per l'inclusione" sottoscritto lo scorso luglio e perfezionato nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, Giornata internazionale della giustizia sociale.
Carcere, il futuro oltre le sbarre. Sì alla rieducazione dei detenutiIl carcere rappresenta una fase di privazione della libertà, ma può essere anche un’opportunità di crescita e rieducazione.
