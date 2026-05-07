pensioni 7 milioni di italiani ricevono assegni alti ma avendo versato poco

In Italia, circa sette milioni di pensionati ricevono assegni elevati nonostante abbiano versato contributi limitati durante la loro vita lavorativa. Secondo i dati dell’Istat, la spesa pubblica destinata alle pensioni rappresenta il 16,61% del prodotto interno lordo, un valore superiore alla media europea che si ferma al 12,8%. Questi numeri evidenziano una differenza significativa rispetto ad altri paesi europei in termini di spesa pensionistica e distribuzione degli assegni.

Secondo i dati Istat, l’Italia spende per le pensioni il 16,61% del Pil, contro una media europea del 12,8%. Un dato molto alto, che a prima vista sembra raccontare un Paese generoso con i propri anziani. Analizzando però i numeri forniti da Inps, Istat e Ragioneria dello Stato, emerge che una quota consistente di quella spesa è soprattutto assistenziale, invece di previdenziale. In pratica, lo Stato eroga prestazioni elevate anche a chi ha versato pochi contributi o non ne ha versati affatto. Dei 16,3 milioni di pensionati complessivi, oltre 7,2 milioni risultano totalmente o parzialmente assistiti. Lo evidenzia un’analisi di Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, pubblicata dal Corriere della Sera.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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