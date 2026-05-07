Pechino Express è tempo di semifinale | chi otterrà il pass per l’ultima tappa?

Oggi, giovedì 7 maggio, si svolge la nona e penultima tappa di Pechino Express. La semifinale, trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, determina chi accederà all’ultima fase della gara. La puntata non prevede possibilità di recupero per i concorrenti eliminati. La trasmissione segue un percorso che mette alla prova i viaggiatori con diverse prove lungo il tragitto.

(Adnkronos) – Nona e penultima tappa di Pechino Express. Oggi, giovedì 7 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà in onda la semifinale che non concederà seconde possibilità ai viaggiatori. Nei 627 chilometri che separano la metropoli di Tokyo dall’antica capitale Nara dovranno dare il tutto per tutto per conquistare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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