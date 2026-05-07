Dopo le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, in cui ha affermato che il partito è “plurale e inclusivo”, si registrano reazioni contrastanti tra gli esponenti del mondo riformista. Nei corridoi della politica si continua a discutere delle tensioni interne e delle divisioni che attraversano il partito, con alcuni che mettono in dubbio le affermazioni fatte dalla leader. La discussione sembra ancora aperta e in evoluzione.

Il giorno dopo le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein - "Il Pd è un partito plurale e inclusivo" - nei palazzi della politica il malessere del mondo riformista del Nazareno non sembra essere rientrato. Un malessere che si può racchiudere in una battuta di un parlamentare non certamente ortodosso: "Sapete qual è il problema? Che al Nazareno non sono ai sottosegretari ma alla crisi del governo Schlein 1". Affermazione più che esplicativa di quanto sia proiettata in avanti l'azione della segretaria del Nazareno. E mentre "Elly" si muove già da presidente del Consiglio in pectore, non perdendo di vista i compagni di viaggio, alcuni compagni di viaggio continuano a disperarsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pd plurale? Solo nella testa di Elly"

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