Un rappresentante di Exor ha dichiarato che l’azienda intende concentrarsi su settori come tecnologia e sanità. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si discuteva delle sfide affrontate durante periodi complessi, evidenziando come tali momenti possano rivelare le aree di forza e di debolezza di un’organizzazione. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sui progetti futuri.

«I periodi difficili hanno la capacità di mettere in luce ciò che conta davvero: costringono a scelte dolorose, mettono a nudo i punti deboli e pongono alla prova il corretto funzionamento della governance e della leadership. Per Exor, il 2025 è stato un anno di questo tipo». È quanto precisa il ceo di Exor, John Elkann (in foto), nella consueta lettera agli azionisti. In primo piano le problematiche rilevate: volatilità dei mercati globali, dazi e incertezza normativa. Tutte situazione che hanno creato un contesto operativo complesso per molte delle società della galassia Elkann-Agnelli. E il 2026, prossimo al giro di boa del primo trimestre? «Continuerà a essere un anno impegnativo - spiega Elkann - ma abbiamo fiducia nel percorso che ci attende, continueremo a sostenere e stimolare le nostre aziende». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elkann: "Exor punta su tecnologia e sanità"

Articoli correlati

Leggi anche: Exor: più sanità e meno motori. Elkann punta a nuovi business

Sciopero La Repubblica, giornalisti accusano Elkann nella trattativa sulla vendita di Gedi tra Exor e AntennaI giornalisti del quotidiano La Repubblica sono in rivolta e hanno proclamato uno sciopero.

Tutto quello che riguarda Elkann Exor punta su tecnologia e sanità

Temi più discussi: Elkann: Exor punta su tecnologia e sanità; Exor meno ricca, paga il calo di Stellantis e Ferrari. John Elkann ora punta a nuovi investimenti; Exor, Elkann: prudenza su reinvestimento liquidità per incertezza da Medio Oriente e AI; Elkann (Exor): Con Vento abbiamo investito in 160 startup italiane, pronti a sostenerne altre mille.

Exor meno ricca, paga il calo di Stellantis e Ferrari. John Elkann ora punta a nuovi investimentiExor chiude il 2025 con Nav in diminuzione dell’8,1%: l’auto pesa in negativo. Dividendo invariato a 0,49 euro ad azione. Elkann accelera sulle cessioni: in arrivo 2 miliardi e liquidità oltre 3,5 mil ... milanofinanza.it

John Elkann agli analisti: 2025 difficile per Exor. Nel 2026 focus su acquisizioni e meno partecipazioni ma più grandiExor vuole concentrarsi su grandi partecipazioni e acquisizioni dopo un 2025 difficile. Il ceo della holding: bilancio solido e buyback fino al 15%. Il 2026 è un anno cruciale per il rilancio di Stell ... milanofinanza.it

Cosa ha voluto dire Elkann nella sua lettera Nella comunicazione agli azionisti Exor, John ha parlato molto di Juve: ecco il messaggio che ha lanciato #Elkann #Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook

I giornalisti Gedi (a iniziare da quelli di Repubblica) erano vittima di un obnubilamento collettivo che li ha portati a venerare/odiare l'ex editore Le bizzarre parole di Elkann e non solo. La lettera sulla vendita (svendita) del gruppo x.com