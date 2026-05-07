Parlamentari Gnassi il più ricco Morrone domina nelle missioni

Tra i parlamentari, uno si distingue per il patrimonio più elevato, mentre un altro si impone nelle missioni ufficiali. Alcuni sono presenti costantemente in Parlamento o in missione, mentre altri hanno dichiarato redditi che variano nel tempo. Le dichiarazioni dei redditi pubblicate mostrano fluttuazioni e diverse situazioni patrimoniali tra i rappresentanti. Nelle schede patrimoniali, si evidenziano variazioni nelle fonti di reddito e nelle proprietà possedute.

Presenzialisti o quotidianamente in missione, con denunce dei redditi che scendono e salgono. A 3 anni e mezzo dall’inizio della legislatura i dati che si possono ritrovare sui siti ufficiali di Camera e Senato, e quelli estrapolati dalla piattaforma OpenParlamento offrono uno spaccato dei parlamentari locali. Partiamo dalle denunce dei redditi. A distaccare tutti è il deputato del Pd, Andrea Gnassi, che per l’anno 2025 denuncia un reddito di 133.206 euro. E’ la cifra maggiore tra i parlamentari locali, ma si tratta anche di un reddito sensibilmente inferiore a quanto dichiarato l’anno precedente quando Gnassi era arrivato a 196.442 euro. Per il secondo posto è un testa a testa tra il senatore Marco Croatti del Movimento cinque stelle e il deputato Jacopo Morrone della Lega.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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