Parco dei Castelli Romani restituita la libertà a due ricci | tra loro c' è un raro esemplare albino

Due ricci sono stati liberati nel Parco dei Castelli Romani dopo essere stati recuperati dal Centro di recupero della fauna selvatica della Lipu. Tra loro si trovava un esemplare privo di melanina, considerato un raro riccio “albino”. I volontari hanno consegnato gli animali ai guardiaparco, che hanno provveduto a rilasciarli nel loro habitat naturale. Il riccio albino non è un esemplare africano, ma un tipico riccio europeo senza pigmentazione.

Non era un riccio africano (Atelerix albiventris), normalmente bianco, ma un semplice riccio europeo (Erinaceus europaeus) privo di melanina, quello che i volontari del Centro recupero della fauna selvatica della Lipu, hanno consegnato ai guardiaparco dei Castelli Romani, con cui è recentemente.🔗 Leggi su Romatoday.it

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