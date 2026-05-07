Parcheggiatore abusivo recidivo arriva la condanna | sei mesi di arresto

Un parcheggiatore abusivo già noto alle autorità è stato condannato a sei mesi di arresto. La Polizia Municipale di Benevento ha comunicato l’esito di un’operazione condotta recentemente, in cui è stato identificato e denunciato per attività illecita. La sentenza si basa sulle risultanze di un procedimento giudiziario avviato in seguito a controlli e verifiche sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Municipale di Benevento rende noto l’esito di un’attività di controllo del territorio che ha portato alla condanna a sei mesi di arresto di un parcheggiatore abusivo recidivo, sorpreso più volte mentre esercitava illegalmente l’attività in diverse aree della città. L’uomo cinquantenne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, era stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale nel corso di specifici servizi di monitoraggio predisposti per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, particolarmente segnalato dai cittadini. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il soggetto avrebbe continuato a svolgere l’attività abusiva nonostante precedenti sanzioni e provvedimenti già adottati nei suoi confronti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parcheggiatore abusivo recidivo, arriva la condanna: sei mesi di arresto Notizie correlate Sorpreso all’ospedale. Arriva la multa da 700 euro al parcheggiatore abusivoUn uomo di origine africana, ultra50enne, è stato sorpreso mentre faceva il parcheggiatore abusivo nell’area dell’ospedale Santa Maria Nuova. Violenza sessuale aggravata: dopo la condanna a sei anni arriva l'arrestoE' stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, condannato con una sentenza diventata definitiva. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Recidivi nonostante le sanzioni: due parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieri; Decreto Sicurezza, la polizia locale multa sedici parcheggiatori abusivi a Catania; Catania, due parcheggiatori abusivi recidivi denunciati durante controlli sul territorio. Parcheggiatore abusivo recidivo, arriva la condanna: decisivi i controlli della Municipale di BeneventoLa Polizia Municipale di Benevento rende noto l’esito di un’attività di controllo del territorio che ha portato alla condanna a sei mesi di arresto di un parcheggiatore abusivo recidivo, sorpreso più ... ntr24.tv Catania, giro di vite contro i parcheggiatori abusivi: 16 multatiCATANIA – Sedici posteggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla polizia locale a Catania che ha sequestrato 120 euro, ritenuti provento di attività illecita. L’intensificazione dei controlli sui p ... livesicilia.it PIAZZA MATTEOTTi Ore 16 Spodestati gli Indiani (che in realtà oggi sono di riposo) il parcheggiatore abusivo è un’Italiano. Notiziabile come notizia. #RITORNOALFUTURO - facebook.com facebook Parcheggiatore abusivo h24 nell'ex Manifattura dei Tabacchi al Libertà, residenti esasperati: "Chiede soldi e minaccia" x.com