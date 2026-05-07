Un incontro segreto tra il Papa e il senatore Rubio ha avuto luogo di recente per discutere sulla situazione in Libano e nella regione di Gaza. Le conversazioni si sono focalizzate sulle modalità di gestione dei conflitti e delle tensioni nella zona. Non sono stati divulgati dettagli specifici sulle posizioni espresse o sugli accordi raggiunti. La riunione ha coinvolto rappresentanti di entrambe le parti, senza comunicati ufficiali successivi.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'incontro tra Leone e Rubio la gestione di Gaza?. Quali divergenze emergeranno tra la visione etica vaticana e quella americana?. Perché Rubio ha inserito il dossier Cuba nell'agenda diplomatica con il Papa?. Cosa comporterà il coordinamento tra Washington e Roma dopo il vertice segreto?.? In Breve Rubio incontrerà Pietro Parolin subito dopo l'udienza con il Papa.. Agenda di Rubio prevede incontri con Meloni, Tajani e Crosetto venerdì.. Discussione includerà dinamiche in America Latina e criticità su Cuba.. Vescovi francesi ipotizzano viaggio di Leone in Francia a fine settembre.. Alle ore 11.30 di questo giovedì 7 maggio 2026, Papa Leone terrà un colloquio privato con il Segretario di Stato americano Marco Rubio nel cuore del Vaticano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone e Rubio: vertice segreto sul Libano e la crisi a Gaza

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