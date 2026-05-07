Paola Caruso ‘sparita’ dopo l’uscita dal GF Vip | Non ne vuole più sapere

Dopo aver partecipato per diverse settimane al Grande Fratello Vip, Paola Caruso non è più comparsa in pubblico o sui social. La sua assenza ha attirato l'attenzione di alcuni fan e media, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali. La sua ultima presenza pubblica risale all’eliminazione dal reality show, e da allora non sono state divulgate sue dichiarazioni o aggiornamenti sulla sua attività.

Dopo settimane da protagonista assoluta nella casa del Grande Fratello Vip, di Paola Caruso si sono improvvisamente perse le tracce. Un’assenza che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori più attenti, abituati a vedere gli ex concorrenti tornare subito sotto i riflettori dopo l’eliminazione. E invece, questa volta, qualcosa è andato diversamente. La 41enne è stata eliminata durante la puntata del 28 aprile, al termine di un televoto particolarmente acceso. Un’uscita di scena che aveva già fatto discutere, ma che ha assunto contorni ancora più misteriosi nei giorni successivi, quando il pubblico si aspettava di rivederla in studio nella diretta del 5 maggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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