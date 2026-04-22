Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, si discute della possibile eliminazione di Paola Caruso. Francesca Manzini ha dichiarato di voler uscire al suo posto, affermando che così potrebbe ricevere una somma di denaro maggiore. La discussione si concentra sulla volontà di Manzini di lasciare il programma in cambio di un compenso più elevato. La puntata prosegue con le votazioni e le decisioni dei coinquilini.

Paola Caruso potrebbe essere eliminata stasera al Grande Fratello Vip nell'undicesima puntata del reality, Francesca Manzini ha rivelato che vorrebbe uscire al posto suo. Il motivo? Durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura la gieffina ha fatto sapere che di fronte alla delicata situazione personale della showgirl sarebbe pronta a sacrificarsi. Queste le sue parole: "Se dovesse uscire Paola, vorrei immolarmi al posto suo, tanto manca una settimana, così lei si prende più soldi ed esco io". L'intenzione di Francesca Manzini è nobile, però non è una cosa prevista dal regolamento del reality. Raimondo Todaro le ha detto che invece di rinunciare al reality potrebbe aiutarla economicamente non appena uscirà dalla casa facendole un bonifico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Francesca Manzini vuole uscire al posto di Paola Caruso: “Se resta prende più soldi”

Notizie correlate

“Questo è per te e tuo figlio”. GF Vip, Francesca Manzini spiazza Paola Caruso: pubblico senza paroleNella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche tra i concorrenti continuano a evolversi tra emozioni, tensioni e gesti che non passano inosservati.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, Francesca Manzini vuole aiutare Paola Caruso con bonifici e collette

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Francesca Manzini incontra Salvo, il fratello di Raimondo Todaro Video; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: Sta facendo una pessima figura; GF Vip, la sorella di Francesca ribalta tutto: Basta odio, voglio solo proteggerla; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: Ma io secondo te sono un brutta?.

Grande Fratello Vip, Francesca Manzini disperata per Paola Caruso: Potremmo fare una colletta benefica, voglio aiutarlaFrancesca Manzini vorrebbe immolarsi per Paola Caruso, la concorrente del Grande Fratello Vip si mostra disperata per la situazione dell'ex Bonas di Avanti un Altro. comingsoon.it

Francesca Manzini shock al GF Vip: Sto per avere un crolloLa giornata nella Casa del Grande Fratello Vip si trasforma rapidamente in un banco di prova emotivo per i concorrenti. Le prove di ballo, accompagnate dalle critiche dei VIP, finiscono per aumentare ... quilink.it

Francesca Manzini pronta al ritiro per salvare PaolaCaruso, ma Raimondo Todaro svela i retroscena sulle finanze della "Bonas" - facebook.com facebook

Grande Fratello, Francesca Manzini chiede in lacrime a Raimondo Todaro: "Secondo te sono brutta" x.com