Pallamano | sconfitta in casa per la Junior Fasano che dice addio alla finale

La Junior Fasano esce sconfitta in casa nella semifinale dei play-off scudetto di pallamano, cedendo con il punteggio di 28-37 contro la Proger Cassano Magnago. La squadra ospite ha preso il comando a metà ripresa, aumentando il divario e conquistando così la prima finale per il titolo nazionale nella sua storia. La partita si è conclusa con la Junior Fasano che dice addio all’obiettivo di arrivare alla finale.

FASANO - Non riesce l'impresa alla Junior Fasano, che in fara 2 delle semifinali dei play-off scudetto cede per 28-37 contro la Proger Cassano Magnago, che allunga in maniera decisiva a metà ripresa e guadagna la prima finale per il tricolore della sua storia. Nel gremito e caldo Palazzetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Pallamano, Serie A Gold: nuova debacle esterna per la Junior Fasano, che cede in casa del BrixenFASANO - Nuova debacle esterna per la Junior Fasano, che cede per 33-26 in casa del Brixen nel match valido per la 22esima giornata della Serie A... Pallamano, derby pugliese: la Junior Fasano soccombe in casa contro ConversanoFASANO - Prosegue il momento negativo della Junior Fasano, che nella 23esima giornata della Serie A Gold cede in casa al Conversano, vittorioso per... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pallamano: sconfitta in casa per la Junior Fasano, che dice addio alla finale; Innotech Serra Fasano: con Teramo un K.O. che non fa male. Pallamano: sconfitta in casa per la Junior Fasano, che dice addio alla finalePlay off scudetto, i biancazzurri cedono per 28-37 contro la Proger Cassano Magnago. Gli ospiti, reduci dal successo di gara 1, allungano in maniera decisiva a metà ripresa ... brindisireport.it Junior Fasano, l’ora della verità: arriva il Cassano Magnago per ribaltare la serieFASANO – Il destino della stagione passa dal parquet di casa. Domani, mercoledì 6 maggio alle ore 20:00, il Palazzetto dello Sport di ... osservatoriooggi.it Tutti al palazzetto! Junior Fasano vs Cassano Magnago Palazzetto dello Sport - Fasano Ore 20:00 Diretta su PallamanoTV (https://www.youtube.com/live/d4yPNCljIcMsi=YdGAwWNhk9ktYqbM) INGRESSO UNICO €5 - facebook.com facebook