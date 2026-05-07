palermo il cinema affronta la violenza di genere con sorelle

A Palermo, il cinema si confronta con il tema della violenza di genere attraverso il film “Sorelle”. La pellicola racconta la storia di una tredicenne che cerca di rompere un ciclo di abusi trasmesso di generazione in generazione. Il progetto vede la partecipazione di importanti attori e registi del settore cinematografico, che si sono impegnati a sostenere questa iniziativa.

? Cosa scoprirai Come può una tredicenne spezzare un sistema di abusi generazionali?. Chi sono i grandi nomi del cinema che sostengono questo progetto?. Perché il successo internazionale di questo film arriva proprio a Palermo?. Cosa spinge una giovane protagonista a sfidare l'omertà familiare?.? In Breve Proiezione mercoledì 13 maggio ore 19:00 presso il Cinema Aurora di Palermo.. Produzione coinvolge Sean Penn, Walter Salles e i fratelli Dardenne.. Film ha ottenuto 42 riconoscimenti internazionali e candidatura ai premi Goya.. Uscita ufficiale nel mercato statunitense programmata per la fine di maggio.. Mercoledì 13 maggio alle ore 19:00 il Cinema Aurora di Palermo ospiterà la proiezione del film Sorelle, opera della regista brasiliana Marianna Brennand che ha già ottenuto 42 riconoscimenti internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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