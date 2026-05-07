A Padova nasce Urban TREEk, un progetto che invita a scoprire la presenza di piante tra gli asfalti della città. Durante l’iniziativa, si imparerà a riconoscere le diverse specie di piante che crescono tra i marciapiedi, distinguendo quelle spontanee da quelle introdotte dall’uomo. L’obiettivo è capire come alcune piante contribuiscano a ridurre il calore nelle aree urbane e portino un tocco di natura nel contesto cittadino.

? Cosa scoprirai Quali piante tra i marciapiedi aiutano a ridurre il calore urbano?. Come distinguere le specie aliene da quelle spontanee durante il percorso?. Perché la biodiversità nascosta tra l'asfalto è fondamentale per gli impollinatori?. Dove si trovano le specie vegetali che assorbono meglio gli inquinanti?.? In Breve Appuntamento giovedì alle ore 10 presso l'ingresso del Parco Iris lato scuola inglese.. Camminata di 2 o 2,5 ore con la guida naturalistica Laura Torresin.. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3409149681 per posti limitati.. Prossimi eventi territoriali il 10, 22, 23 e dal 31 maggio a Padova.. Alle ore 10 del prossimo giovedì, l’ingresso del Parco Iris lato scuola inglese ospiterà il primo appuntamento di Urban TREEk per esplorare la biodiversità tra i marciapiedi e gli argini di Padova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, la natura tra l’asfalto: nasce Urban TREEk per scoprire la città

Notizie correlate

Leggi anche: Urban treek - Natura in città

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Padova, la Sala delle Palme del Museo della Natura e dell’Uomo entra tra le geo-collezioni di rilevanza mondiale; Fai risuonare la storia: viaggio tra campane e natura; Il Canada più autentico tra città colte e creative con una natura potente; Urban treek - Natura in città il 16 maggio 2026.

La Sala delle Palme entra tra i patrimoni mondiali della geologiaIl riconoscimento della Iugs premia una delle collezioni più importanti del Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova, confermando il valore scientifico internazionale del patrimonio mu ... padovaoggi.it

Padova, la bellezza dolce di un territorio fertile tra natura, arte e storiaUn Grand Tour nel Veneto felix: basiliche, ville, dimore, case illustri, avvolti dalla natura, dai Colli Euganei alle soglie della Laguna di Venezia. I Viaggi del Corriere tornano a Padova: ... corriere.it

Il #Padova al lavoro per riscattare il portiere Alessandro #Sorrentino dal #Monza. #calciomercato x.com

GALILEO FESTIVAL | Sabato 9 maggio alle 18 al Centro San Gaetano di Padova la prima ingegnera aerospaziale italiana, professoressa onoraria del Politecnico di Milano, dialogherà con Giovanni Caprara su “Prepararsi al futuro oltre la Terra” #galileofestiv - facebook.com facebook