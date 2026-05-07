Osservatorio Italia | le notizie in breve

Nel nostro paese, il riccio di mare, noto come Paracentrotus lividus, sta diventando sempre più raro nei mari. Nonostante questa diminuzione, la Sardegna ha deciso di prolungare la stagione di pesca di questa specie. La notizia è stata riportata dall’Osservatorio Italia, che monitora le questioni marine e ambientali. La decisione di continuare la pesca si inserisce in un contesto di gestione delle risorse marine e di tutela dell’ambiente marino.

Se vogliamo chiamare le cose con il loro nome, dobbiamo sapere che il «Paracentrotus lividus» sta scomparendo nei nostri mari e in particolare nelle acque azzurre della Sardegna. La cosa ci riguarda perché si tratta del povero riccio di mare che da anni viene monitorato in quanto specie a rischio. Per questo si stanno facendo sentire le proteste contro il decreto del 30 aprile scorso – preparato dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna – che proroga la stagione di pesca fino al 16 maggio. La giustificazione, spiegano ambientalisti e scienziati, fa acqua da tutte le parti. La proroga, secondo l’assessorato, sarebbe necessaria perché in inverno ci sarebbero state molte giornate di maltempo che hanno ostacolato le attività di pesca.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Italia: le notizie in breve Italy’s Mount Etna Volcano Eruption Dec 27 2025 #volcano #etna #breakingnews Notizie correlate Osservatorio mondo: le notizie in breveSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Osservatorio Italia: le notizie in breve; Crisi energetica e guerra in Iran, nuovo report Greenpeace-Osservatorio di Pavia; WhatsApp Marketing in Italia: nasce l’Osservatorio promosso da Le Gallucci; Clima, ENEA: 40 anni dell'Osservatorio Meteo-Climatologico Antartico. ANBI, Osservatorio Risorse Idriche: eventi meteo estremi in aumento in ItaliaL’Italia è uno dei Paesi con la più alta letalità dovuta ad eventi meteorici: ciò per la sua complessa morfologia accentuata però da cementificazione ed abbandono del territorio, ma anche per la ... affaritaliani.it Osservatorio Agrofarma, innovazione e bio ridisegnano l’agricoltura italianaVERONA (ITALPRESS) – L’agricoltura italiana attraversa una fase di profonda trasformazione, guidata dall’innovazione tecnologica, dall’espansione del biologico e dalla crescita del settore biotech. E’ ... lagazzettadelmezzogiorno.it #Webinar | L'Osservatorio D&I del Network italiano apre le sue porte per un focus speciale sul tema della #neurodiversità in #azienda. Segui la diretta streaming dell'evento: Giovedì 7 maggio 9:45-11:00 Registrati qui: lnkd.in/dQvXJxrU #UNGCNI #Un x.com ENSEMBLE {2026} L’osservatorio biennale dedicato alla pittura emergente in Italia,a cura di Cesare Biasini Selvaggi. Dal 23 maggio al 30 settembre 2026 prende forma la prima edizione di un progetto espositivo che riunisce oltre cento artisti e artiste under 4 - facebook.com facebook