Osservatorio mondo | le notizie in breve

Le mense scolastiche in Tanzania propongono pasti considerati sani e apprezzati dagli studenti. Questi pasti rappresentano un esempio di alimentazione equilibrata offerta nelle scuole del paese. La scelta di cibi salutari mira a migliorare l’accesso a pasti nutrienti per i bambini che frequentano le scuole locali. Nessuna altra informazione su altre iniziative o dettagli specifici sui menu.

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