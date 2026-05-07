Osservatorio Europa | le notizie in breve

In Finlandia è stato aperto un nuovo ponte, il più lungo del paese, progettato per essere utilizzato da ciclisti e pedoni. La struttura appena inaugurata collega due punti strategici, offrendo un’alternativa di attraversamento sicura e accessibile. La sua realizzazione è stata annunciata dall’ente responsabile, senza ulteriori dettagli sui costi o sui tempi di costruzione. La notizia è stata diffusa dall’Osservatorio Europa, che monitora le principali novità del continente.

Ci piace pensare che per come è stato concepito il ponte che è appena stato inaugurato in Finlandia – il Kruunuvuorensilta – sia l’esatto contrario del ponte di Messina, sempre ammesso che si possa mai assistere alla sua improbabile inaugurazione. Si tratta di una infrastruttura lunga 1,2 chilometri, un record per l’ingegneristica finlandese, che collega il quartiere residenziale Laajasalo con il centro di Helsinki. La sua principale particolarità sta nel fatto che l’opera è stata pensata per agevolare la mobilità per tutti, esclusi gli automobilisti: a nessun mezzo motorizzato privato è concesso l’attraversamento del ponte. Possono transitare solo pedoni e ciclisti e a partire dal 2027 anche una nuova linea tranviaria ancora da costruire.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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