Ospedale Maggiore | nuove cure per combattere il diabete

Una giovane di 23 anni ha ricevuto per la prima volta in Emilia-Romagna un nuovo farmaco destinato a contrastare il diabete di tipo 1. Si tratta di una terapia innovativa, applicata in un ospedale della regione, che mira a prevenire l’insorgenza della malattia in soggetti giovani. La somministrazione rappresenta un passo avanti nel trattamento, anche se non sono ancora noti i risultati a lungo termine.

Una giovane di 23 anni è la prima paziente in Emilia-Romagna che ha beneficiato di un nuovo farmaco che allontana il diabete di tipo 1, la forma di diabete che si manifesta prevalentemente in giovane età.Il trattamento è stato realizzato all’Ospedale Maggiore di Parma impiegando un farmaco.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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