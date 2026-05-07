Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Hanno scattato centinaia di fotografie, perdendosi e ritrovandosi tra vicoli, archi e piazze, accolti con curiosità e ospitalità dagli orsaresi che si sono fatti immortalare al lavoro, nei luoghi di ritrovo, per strada. Stiamo parlando di Elisa Crestani, di Torreglia (Padova); Antonio Iubatti, da Ortona (Chieti); Vincenzo Salemme di Foggia e Salina Sorrentino proveniente da Napoli. Sono le fotografe e i fotografi che, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti di “Dove tende la luce”, la residenza fotografica promossa nell’ambito del PNRR Borghi dal Comune di Orsara di Puglia, organizzata da Officineventi e coordinata da Patrizio De Michele, già promotore con L’Archivio Fuoco di iniziative che hanno portato a Orsara artisti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Orsara di Puglia diventa una galleria fotografica "Dove tende la luce"

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