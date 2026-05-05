Orsara diventa una galleria fotografica | il racconto del paese in centinaia di scatti

Orsara si trasforma in una galleria fotografica grazie a centinaia di immagini scattate tra vicoli, piazze e archi del paese. Gli autori delle foto si sono immersi nelle vie del centro, catturando momenti di vita quotidiana e incontri tra residenti e visitatori. Le fotografie ritraggono persone al lavoro, negli spazi pubblici e nei punti di ritrovo, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità locale.

Hanno scattato centinaia di fotografie, perdendosi e ritrovandosi tra vicoli, archi e piazze, accolti con curiosità e ospitalità dagli orsaresi che si sono fatti immortalare al lavoro, nei luoghi di ritrovo, per strada. Stiamo parlando di Elisa Crestani, di Torreglia (Padova); Antonio Iubatti, da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Si parla di: Orsara di Puglia diventa una galleria fotografica. Il racconto del paese in centinaia di scatti.

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