Nella puntata del 7 maggio di Ore 14 Sera, condotta da Milo Infante, si approfondiscono i casi di Pamela Genini e del delitto di Garlasco. La trasmissione si concentra su nuovi interrogatori, aggiornamenti nelle indagini e sviluppi giudiziari relativi a entrambe le vicende. La trasmissione va in onda alle 14 su Rai 2.

La puntata del 7 maggio di Ore 14 Sera con Milo Infante torna sui casi di Pamela Genini e del Delitto di Garlasco tra nuovi interrogatori, indagini e sviluppi giudiziari. Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, torna in prima serata su Rai 2 Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante dedicato ai principali casi di cronaca e agli sviluppi giudiziari più discussi del momento. Pamela Genini, nuovi interrogatori sul caso della profanazione della tomba Nel corso della puntata, il programma tornerà a occuparsi della tragica morte di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso autunno. Se per il femminicidio resta principale accusato l'ex compagno Gianluca Soncin, nelle ultime settimane l'attenzione degli investigatori si è concentrata su un secondo inquietante filone investigativo: la profanazione della tomba della .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ore 14 Sera su Rai 2: Pamela Genini e il delitto di Chiara Poggi

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