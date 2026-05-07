Openda Juve | il piano del club per rivalutare il cartellino del belga
Il club sta lavorando a una strategia per rivalutare il cartellino di un giocatore belga, con l’obiettivo di recuperare parte dell’investimento effettuato. La società ha predisposto un piano dettagliato che prevede vari interventi e iniziative per aumentare il valore del cartellino, nel tentativo di migliorare la posizione finanziaria legata a questa operazione di mercato. La decisione arriva in un momento di attenzione sulle strategie di valorizzazione dei calciatori.
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