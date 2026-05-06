Il Tosti di Ortona al concorso sulle energie rinnovabili | le votazioni online sono aperte

Gli studenti dell’istituto comprensivo “F.P. Tosti” di Ortona partecipano al concorso “Anter green awards” 2026, dedicato alle energie rinnovabili. Le votazioni online sono attualmente aperte e permettono di esprimere il proprio supporto alla loro candidatura. La competizione coinvolge diverse scuole, con l’obiettivo di promuovere progetti nel settore delle fonti di energia sostenibile.

Gli studenti dell’istituto comprensivo “F.P. Tosti” di Ortona sono in gara per il concorso “Anter green awards” edizione 2026. Il contest nazionale, promosso dall’associazione nazionale tutela energie rinnovabili, è giunto alla 12esima edizione e coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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