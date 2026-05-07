Oleggio lo spettacolo che dà voce alle donne | al Teatro Civico una serata speciale per dire no alla violenza

Sabato 9 maggio alle 21, il Teatro Civico di Oleggio ospiterà una serata dedicata alle donne, con uno spettacolo che affronta il tema della violenza di genere. L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza, vedrà la partecipazione di artisti e interpreti impegnati in una rappresentazione teatrale. La serata si propone di sensibilizzare il pubblico su una problematica che riguarda molte donne nel paese.

Sabato 9 maggio alle 21 il Teatro Civico di Oleggio apre le sue porte a un evento di straordinaria caratura artistica e sociale. Va in scena "Donnae: nodi, nidi e doni", lo spettacolo scritto e diretto dalla musicista e compositrice Sonia Spinello. Un'opera nata dalla necessità di dare voce.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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