Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a fine maggio

Tra le prossime settimane, è previsto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Le sigle sindacali coinvolte sono Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl, che hanno annunciato l'agitazione per l'intera giornata a fine maggio. Durante questa giornata, i servizi di trasporto, tra cui i treni, potrebbero subire disservizi significativi.

Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane.A proclamare la nuova agitazione sono state diverse sigle sindacali (tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl), che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a maggio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggio; Scioperi a maggio 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Scioperi a scuola a maggio 2026, tutte le date; Gli scioperi del 7 maggio dentro la crisi generalizzata: verso uno scenario di mobilitazione permanente. Sciopero generale 1° maggio 2026: settori coinvolti e orari garantitiNuovo sciopero generale proclamato per il 1 maggio 2026 in Italia. Si tratta di una protesta nazionale che ricade proprio nel giorno che celebra la Festa dei Lavoratori. Scopriamo chi si ferma e gli ... meteo.it Sciopero generale per la Flotilla. Petizione su change orgLa chiamata allo sciopero generale parte ancora una volta con l’appello dei portuali di Livorno e di Genova: la flottiglia è di nuovo stata bloccata con ... pressenza.com Le 4 sigle denunciano azioni punitive da parte dell'azienda trasporti. Quest'ultima smentisce e spiega le sue ragioni. Si va verso un nuovo sciopero - facebook.com facebook Taxi, la protesta non si ferma: ancora sciopero e nuovo sit-in x.com